2023/01/08 | 21:52 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة ذي قار: الموافقة على إنشاء محطة كهرباء تعد أكبر مشروع في المحافظة منذ تأسيسها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/08 | 21:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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