حلف شمال الاطلس يتوقع انضمام السويد وفنلندا للناتو في 2023

2023/01/08 | 21:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، اليوم الأحد، أن السويد وفنلندا قد تنضمان إلى الناتو اعتباراً من عام 2023، لكنه أشار إلى أن القرار رهن بالبرلمانين التركي والمجري.وقال […]

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