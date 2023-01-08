2023/01/08 | 21:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف عضو مجلس النواب ماجد شنكالي، اليوم الأحد، عن ارتفاع قيمة الرواتب في الموازنة الى 61 ترليون دينار سنوياً.وقال شنكالي، في تصريح تلفزيوني، تابعه/ المركز الخبري الوطني/ إن “الموازنة شهدت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شنكالي:رواتب الموظفين ستتجاوز الـ61 ترليون دينار بموازنة 2023 المركز الخبري الوطني.

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