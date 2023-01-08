شاهد بالفيديو.. ليل البصرة وهي تحتضن زوارها العراقيين والعرب | مراسل الرشيد جابر جمال

2023/01/08 | 21:55 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oICSqSp1jh0

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