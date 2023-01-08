تشييع نجل جورج وسوف على وقع أغنيته

2023/01/08 | 22:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شُيع جثمان "وديع" نجل جورج وسوف على وقع أغنيته الشهيرة "يوم الوداع"، الأحد، إضافة إلى مراقصة نعشه عند دخوله إلى كنيسة الروم الأرثوذكس في بيروت، قبل نقله إلى سوريا ليتم موارته الثرى في مسقط رأس الفنان السوري بريف محافظة طرطوس غربي سوريا، الأحد.

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