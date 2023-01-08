مع بيع حبوب الإجهاض بالصيدليات.. ماذا سيتغير في الولايات المتحدة؟

2023/01/08 | 22:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما أجازت السلطات الأميركية بيع حبوب الإجهاض في الصيدليات بوصفة طبية، تثور تساؤلات بشأن ما سيتغير بالنسبة إلى الأميركيات اللواتي يعيش جزء كبير منهن في ولايات تحظر أصلا الإجهاض.

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