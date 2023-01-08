السوداني يوافق على انشاء محطة لتوليد الكهرباء في ذي قار بقيمة 3 مليار دولار

2023/01/08 | 22:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن محافظ ذي قار محمد هادي، الاحد، موافقة رئيس مجلس الوزراء على انشاء محطة انتاج بطاقة ٣٠٠٠ ميكاواط .

وقال هادي في بيان إن "الموافقة جاءت بناءً على الطلب المقدم من قبلنا ، بعد اكمال استحصال الموافقات الاولية وتخصيص المساحة المطلوبة".

وأضاف، :"لدينا مسعى طموح لانهاء معاناة ابناء المحافظة من انقطاع التيار الكهربائي وحل ازمة الطاقة بشكل نهائي".

واعتبر أن "المشروع يعد أهم مشاريع المحافظة واكبرها منذ تاسيسها حيث تبلغ قيمته ٣ مليار دولار، وسيرفع انتاج المحافظة من ٨٥٠ ميكا الى ٣٨٥٠ ميكا".

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