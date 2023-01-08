الاردن: الربط مع العراق سيكتمل بحزيران.. وهناك مشاريع لاستكشاف المعادن

2023/01/08 | 22:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

كشف وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية، فيصل الشبول، أن الربط الكهربائي مع العراق سيكتمل بغضون 6 أشهر.

وقال الشبول في تصريحات نقلتها وسائل اعلام اردنية وتابعتها (بغداد اليوم)، إن "الربع الاول من العام الحالي سيشهد بدء تنفيذ مشاريع مشتركة مع العراق والإمارات والبحرين ومصر".

وبين أن "هناك 11 مذكرة تفاهم وقع 7 منها في وسابق، فيما هناك توجه للتوقيع على 4 مذكرات تفاهم للتنقيب عن الفوسفات والبوتاس والصخر الزيتي والنحاس".

وأضاف أن "هناك اتفاقيات كبرى ستوقع لاستكشاف الفوسفات ومعادن أخرى"، مشيرا الى ان "الربط الكهربائي مع العراق سيكتمل في شهر حزيران".

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