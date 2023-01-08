العقيد علاء العيداني يتحدث بلقاء خاص عن افتتاح خليجي 25

2023/01/08 | 22:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -البصرة

أجرت عدسة (بغداد اليوم) لقاء مع العقيد علاء العيداني على هامش بطولة خليجي 25 المقامة في محافظة البصرة.

حيث تحدث العيداني عن مشاركته في حفل افتتاح البطولة، وعن خطة تأمين البطولة.

هذا وافتتح العراق الجمعة الماضية، بطول خليجي 25 في البصرة بحفل بهي أقيم على أرض ملعب البصرة الدولي بحضور شخصيات سياسية ورياضية وأكاديمية.

وأصدرت لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، السبت، جدول مباريات بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين والتي ستُقام في البصرة بالعراق من 6 إلى 19 يناير من العام القادم.

واستضاف العراق كأس الخليج للمرة الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد على ملعب الشعب الدولي، وتوج بلقب النسخة الخامسة حينها.

وتنظم بطولة كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970، بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019 وتُوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها.

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