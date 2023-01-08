2023/01/08 | 22:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، اليوم الأحد، العمل على استضافة بطولة كأس آسيا عام 2027، وذلك بعد نجاح المحافظة في تنظيم بطولة خليجي 25، حتى الآن.وقال العيداني، في تصريح تلفزيوني تابعه/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ البصرة: سأعمل على استضافة كأس آسيا 2027 وقد نشترك مع السعودية المركز الخبري الوطني.

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