2023/01/08 | 22:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن محافظ ذي قار محمد هادي، اليوم الاحد، موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على إنشاء محطة إنتاج بطاقة 3000 ميكاواط.وقال هادي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، إن “الموافقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تعلن موافقة السوداني على انشاء محطة لإنتاج الكهرباء بالمحافظة المركز الخبري الوطني.

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