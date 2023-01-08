محافظ البصرة: نعمل على استضافة كأس آسيا 2027

2023/01/08 | 22:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف محافطة البصرة أسعد العيداني، أن العراق يعمل على استضافة كأس آسيا 2027.وقال العيداني اثناء استضافته ببرنامج المجلس على قناة الكاس القطرية “اصرينا على اتمام العمل وكنا على ثقة باستضافة خليجي 25”.وأضاف “الخليجون دعمونا لاستضافة البطولة وبعد اقامة القرعة الامر اصبح واقعاً، رئيس الوزراء قدم الدعم الكامل لانجاح البطولة”.وبين أن […]

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