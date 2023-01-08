المالية النيابية ترجح وصول الموازنة إلى البرلمان في هذا الموعد

2023/01/08 | 22:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح عضو اللجنة المالية النائب معين الكاظمي، وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية الى مجلس النواب الاسبوع المقبل.

وقال الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مجلس النواب على اعتاب فصل تشريعي جديد، بعد انتهاء العطلة التشريعية يوم غد الاثنين.

وأضاف أنه “من الممكن حسم نقاشات مشروع قانون الموازنة هذا الاسبوع وارساله الى البرلمان الاسبوع المقبل، بعد انتهاء وزارتي المالية والتخطيط مسودة القانون، وتقديمها الى مجلس الوزراء الاثنين الماضي”، مشيرا الى انه “كان هناك اجتماع للمجلس الاقتصادي الوزاري برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تم خلاله اجراء بعض التعديلات على مشروع القانون”.

ولفت الكاظمي إلى “وجود بوادر لحل الخلافات حول القانون بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان، خلال الاجتماعات والزيارات المتكررة لوفود الاقليم الى بغداد، منوهاً الى “وجود رغبة وارادة سياسية لتمرير القانون، ومن المتوقع الانتهاء من تشريعه بحلول الشهر المقبل”.

وأوضح عضو اللجنة المالية النيابية، ان “الكتل السياسية حريصة على تنفذ الوعود التي قطعوها للشعب العراقي من خلال تمويل المشاريع المستمرة والمتلكئة والشروع بمشاريع جديدة في بغداد والمحافظات الاخرى سواء بتنفيذ من قبل المحافظين او الوزارات”.

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