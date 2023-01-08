2023/01/08 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة مبامي نجم باريس سان جيرمان السابق بغداد – الزمان توفي النجم الكاميروني السابق موديست مبامي، إثر سكتة قلبية مفاجئة، عن عمر يناهز 40 عاما.ونعى نادي باريس سان جيرمان لاعبه السابق الذي تألق في صفوفه في الفترة بين 2003-2006.كما نعى نادي اتحاد جدة السعودي اللاعب الكاميروني الذي مثل العميد موسم 2012/2013 فيما نشر جمهور النادي فيديو […]

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