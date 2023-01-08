2023/01/08 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صراع الصدارة يطغي على قمة لقاء العراق والسعودية في خليجي 25 الناصرية- باسم الركابي يتطلع المنتخب الوطني لصدارة المجموعة الاولى ضمن تصفيات كأس خليجي 25 الجارية الان في البصرة عندما يواجه اختبارا ليس سهلا امام المنتخب السعودي في ملعب المدينة الرياضية عند الساعة السابعة والربع من مساء اليوم الاثنين والفوز سيكون مفتاحا لاي منهما للاقتراب […]

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