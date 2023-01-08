2023/01/08 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثقوا بروعة جماهيرنا – جعفر العلوجي زال الكثير من مخاوفي في اليوم الثــــــــاني من بطولة خليجي 25 وانطــــــــلاق مباريات المجمـــــــــوعة الثانية في ملعب الميناء الاولمبي وبصورة خاصــــــــة في مباراة منتخبي الكويت وقطر ، وانا اشاهد واستــــــــمتع بمباراة الـــــــشقيقين قطر والكويت من شاشة التلـــــــفزيون وامتلاء الملعب عن اخره في البصرة بجماهيرنا الرائعة التي انضمت الى الاشقاء […]

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