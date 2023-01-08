حقيقة إساءة أبوبكر لكريستيانو رونالدو

2023/01/08 | 23:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تصريح منسوب للكاميروني فينسنت

أبو بكر، المهاجم السابق للنصر

السعودي، الكثير من اللغط على مواقع

التواصل الاجتماعي.

كان النصر، فسخ عقد أبو بكر من أجل قيد

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو،

بدلا م

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