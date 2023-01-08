2023/01/08 | 23:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mGyehVBp7qA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس الوزراء يشتري الذرة الصفراء من فلاحي كركوك) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس الوزراء يشتري الذرة الصفراء من فلاحي كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).