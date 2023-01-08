2023/01/08 | 23:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 48Tn9g2Ugc4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حتى الگلبه ميت دّمعة عينه بالبصرة | الشاعر: حامد الشمري) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حتى الگلبه ميت دّمعة عينه بالبصرة | الشاعر: حامد الشمري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).