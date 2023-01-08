السراي: متابعة الحسابات المالية للمسؤولين سيحد من صفقات الفساد

2023/01/08 | 23:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد القيادي في تحالف الفتح خالد السراي، الاحد، ان ملف انهاء السرقات وصفقات الفساد يكمن في رقابة هيئة النزاهة ومتابعة الحسابات المالية للمسؤولين في السلطة العليا للدولة، مضيفا ان العراق يحتاج الى تفعيل “قانون من اين لك هذا” للحد من السرقات وصفقات الفساد المالي.

وقال السراي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “هيئة النزاهة مطالبة بالسيطرة على هذا الملف من خلال اعداد برنامج خاص لمتابعة ومساءلة جميع من مسكوا السلطة”، مشيرا الى ان “ملف انهاء السرقات وصفقات الفساد يكمن بالرقابة وبمتابعة الحسابات المالية للمسؤولين في السلطة العليا للدولة”.

وتابع، ان “الوضع العام في العراق يحتاج الى تفعيل قانون (من اين لك هذا) مع الجميع وبدون أي استثناء في الفترة المقبلة”، لافتا الى ان “هنالك تنامي في ثروات العديد من المسؤولين دون معرفة الأسباب يؤشر الى تفاقم ملفات الفساد لبعض المسؤولين في الفترة السابقة”.

من الجدير ذكره، ان هنالك الكثير من السياسيين قد لوحظ تنامي ثرواتهم بشكل سريع ومخيف بمدد زمنية قصيرة ممن تسلموا السلطة بالنظر الى حجم الأموال التي اكتسبوها، وخاصة البعض من حكومة تصريف الاعمال السابقة التي تورطت في الكثير من صفقات الفساد والسرقات واخرها سرقة القرن بحسب مراقبين.

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