روسيا تؤكد تجهيز اوكرانيا لاستفزازات عبر تشوية جثث لمدنيين

2023/01/08 | 23:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أوكرانيا تجهز لاستفزازات عبر تشويه جثث مدنيين لاتهام موسكو بارتكاب جرائم حرب في منطقة خاركوف.وجاء في بيان الدفاع الروسية عبر قناتها على “تلغرام” […]

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