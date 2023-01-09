وليد الركراكي يحقق إنجازًا غير مسبوق.. تعرف إلى مركزه في ترتيب أفضل المدربين حول العالم

2023/01/08 | 23:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS)، الأحد، احتلال وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، المركز الثالث في ترتيب أفضل المدربين حول العالم خلال عام 2022.

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