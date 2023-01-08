2023/01/08 | 23:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GDRtI0buJH0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاساس يدخل مباراة عُمان بأسلوب جديد ويطالب بدعم الجماهير امام السعودية | بتوقيت البصرة مع هشام محمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كاساس يدخل مباراة عُمان بأسلوب جديد ويطالب بدعم الجماهير امام السعودية | بتوقيت البصرة مع هشام محمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).