ابوريشة: أجندات سياسية تصنع فجوة

2023/01/08 | 23:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حذر الناشط السياسي في محافظة الانبار سطام ابو ريشة، اليوم الاحد، من "فجوة خطيرة" قد تولد بين العشائر الانبارية والقوات الامنية هناك.

وقال ابو ريشة في تغريدة اطلعت عليها (بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية في الانبار تنفذ اجندات سياسية باصدار مذكرات قبض ضد رموز عشائرية معارضة لمشروعهم الاستبدادي"، مشيرا الى ان "هذا الامر سيؤدي لفجوة كبيرة بين جمهور العشائر والرمزيات العشائرية من جهة، وبين القوات الامنية من جهة اخرى".

ووصف ابو ريشة الامر بأنه "جلل وخطير سيعرض امن واستقرار العراق للخطر".

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