بايدن يتفقد نقطة حدودية مزدحمة على الحدود مع المكسيك

2023/01/08 | 23:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بايدن ضباط الحدود في إل باسو وهم يشرحون كيف يبحثون في المركبات عن المخدرات والأموال والممنوعات الأخرى.

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