عضو في المالية النيابية ينتقد تأخر وصول الموازنة والحسابات الختامية الى البرلمان

2023/01/09 | 00:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أنتقد عضو في اللجنة المالية النيابية، تأخر وصول مشروع قانون موازنة 2023 الى مجلس النوابوقال مصطفى الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “كان من المفترض ان يتم إرسال قانون الموازنة قبل العطلة التشريعية لمجلس النواب، ليتم اقراره بأسرع وقت ممكن”.

وأضاف، ان “اللجنة المالية جاهزة لدراسة مشروع القانون والتعديل عليه”.

وأكد الكرعاوي، انه “سيتم اجراء الحسابات الختامية الا ان ديوان الرقابة المالية متأخر حيث تم الانتهاء من حسابات العام ٢٠١٦ ولابد من وجود حسابات ختامية”.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أعلن في الثالث من الشهر الجاري ان الحكومة “لم تتسرع في إرسال الموازنة إلى مجلس النواب، واستفدنا من العطلة التشريعية لإجراء مراجعات لأبواب الموازنة وضغط النفقات غير الضرورية”.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي :”لأول مرة تم ربط البرنامج الحكومي بالموازنة، للخروج بموازنة تلبي الأولويات التي تتعلق بالخدمات وفرص العمل والإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد”.

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