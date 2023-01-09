2023/01/09 | 00:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعتبر محافظ البصرة اسعد العيداني ان حفل افتتاح بطولة خليجي 25 كان تحديًا نظرا الى قرب الفترة الزمنية بينه وبين بطولة كأس العالم الذي وصف بأنه من اجمل نسخ البطولة.

واوضح العيداني في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن عدد الوافدين من العرب بلغ 34 الف شخص وحتى نهاية البطولة من المتوقع ان يتضاعف العدد، مبينا ان الاخطاء التي حدثت في حفل الافتتاح لن تتكرر في مباراة العراق والسعودية ليوم غد وسيكون التنظيم ناجحا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة يتحدث عن آلية التنظيم لمباراة العراق والسعودية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة يتحدث عن آلية التنظيم لمباراة العراق والسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).