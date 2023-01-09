2023/01/09 | 00:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف المحلل الرياضي البارز في برنامج المجلس، العماني أحمد الرواس في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، انطباعه عن العراق ومحافظة البصرة خلال حضوره بطولة خليجي 25، فيما اعتبر أن العراق الأقرب للبطولة بفعل سلاح الجمهور الذي وصفه بـ"الشرس".

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