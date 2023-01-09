2023/01/09 | 00:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Dqsc_PiT3FY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عباس الجبوري: العراق باع نفطه باكثر من الف مليار دولار منذ عام 2003 | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عباس الجبوري: العراق باع نفطه باكثر من الف مليار دولار منذ عام 2003 | #كلام_معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).