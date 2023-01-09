2023/01/09 | 00:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت نشرة النموذج الأوروبي، اليوم الأحد، توقعات الأمطار في العراق لفصل الربيع.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية، في توضيح تابعته ايرث نيوز، إن “نشرة النموذج الاوروبي لتوقعات الطقس متوسطة المدى الصادرة مؤخرا تشير الى وفرة الامطار خلال فصل الربيع على العراق وتتوزع مابين جنوب البلاد خلال شهر اذار، ومابين شمال العراق خلال شهر نيسان، […]

ظهرت المقالة النشرة الأوروبية تتناول فصل الربيع في العراق..



هل سيشهد أمطاراً؟ أولاً على ايرث نيوز.

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