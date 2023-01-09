سيدة عربية تحصل على لقب “أكثر امرأة ملهمة في كندا”

2023/01/09 | 01:31 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت الدكتورة المصرية داليا الشافعي مصطفى المقيمة في كندا على لقب “أكثر امرأة ملهمة في البلاد”.حصلت الدكتورة داليا التي تعمل في مجال الاستشارات النفسية ورئيسة الأكاديمية الكندية لتطوير الذات، على الميدالية البلاتينية للملكة إليزابيث الثانية عن مقاطعة ألبرتا، وهو أرفع وسام ملكي للعمل الإنساني والمجتمعي، للمرة الثانية في أقل من 5 سنوات.تعتبر الدكتورة […]

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