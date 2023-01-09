2023/01/09 | 01:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حسم نادي برشلونة موقعة القمة أمام مستضيفه أتليتيكو مدريد بالفوز عليه بهدف دون مقابل مساء الأحد.وتواجه الفريقان في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني وعزز صدارته للترتيب بفارق 3 نقاط عن غريمه ريال مدريد.وسجّل الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي هدف الفريق الكتالوني في الدقيقة 22 من عمر المباراة.وبهذا الفوز رفع برشلونة […]

ظهرت المقالة برشلونة ينفرد بصدارة الليغا بفوز مهم على أتلتيكو مدريد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة ينفرد بصدارة الليغا بفوز مهم على أتلتيكو مدريد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة ينفرد بصدارة الليغا بفوز مهم على أتلتيكو مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).