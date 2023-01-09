2023/01/09 | 02:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محافظ البصرة:سنعمل مع السعودية لاستضافة بطولة كأس آسيا العام 2027 بغداد -البصرة – عبدالحسين غزال طوى العراق والكويت بسرعة صفحة خلافات كادت تطفو على السطح بسبب أخطاء غير مقصودة ارتكبتها شركة مكلفة ترتيب البروتوكول في افتتاح بطولة خليجي الخامسة والعشرين المقامة حاليا في البصرة ، فقد أكَّد نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجيَّة فؤاد […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتصالات عراقية كويتية تؤكد متانة العلاقات وتجاوز إشكالات في افتتاح خليجي 25) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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