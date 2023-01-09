اتصالات‭ ‬عراقية‭ ‬كويتية‭ ‬تؤكد‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات وتجاوز‭ ‬إشكالات‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬خليجي‭ ‬25

2023/01/09 | 02:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ‭ ‬البصرة‭:‬سنعمل‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬لاستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬العام‭ ‬2027 ‭ ‬بغداد‭ -‬البصرة‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال طوى‭ ‬العراق‭ ‬والكويت‭ ‬بسرعة‭ ‬صفحة‭ ‬خلافات‭ ‬كادت‭ ‬تطفو‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬بسبب‭ ‬أخطاء‭ ‬غير‭ ‬مقصودة‭ ‬ارتكبتها‭ ‬شركة‭ ‬مكلفة‭ ‬ترتيب‭ ‬البروتوكول‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬بطولة‭ ‬خليجي‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬،‭ ‬فقد أكَّد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجيَّة‭ ‬فؤاد‭ […]

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