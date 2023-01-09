2023/01/09 | 02:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام زعيم حكومي وزعيم شعبي أثارا عبر كلمات قليلة حفيظة البرلمان الإيراني بشأن استخدامهما مفردة الخليج العربي المتوافرة أصلاً في التسمية الرسمية لبطولة خليجي 25. لقد ثرد البرلمانيون والقادة والمعممون والسياسيون الإيرانيون ما شاءوا من المفردات والتصريحات النارية المستفزة التي انتقصت من العرب وبلدانهم ووجودهم وتاريخهم وسيادتهم طوال أكثر من ثلاثين عاماً من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفارسي والعربي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفارسي والعربي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفارسي والعربي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).