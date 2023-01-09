الفارسي‭ ‬والعربي

2023/01/09 | 02:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام زعيم‭ ‬حكومي‭ ‬وزعيم‭ ‬شعبي‭ ‬أثارا‭ ‬عبر‭ ‬كلمات‭ ‬قليلة‭ ‬حفيظة‭ ‬البرلمان‭ ‬الإيراني‭ ‬بشأن‭ ‬استخدامهما‭ ‬مفردة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬المتوافرة‭ ‬أصلاً‭ ‬في‭ ‬التسمية‭ ‬الرسمية‭ ‬لبطولة‭ ‬خليجي‭ ‬25‭.‬ ‭ ‬لقد‭ ‬ثرد‭ ‬البرلمانيون‭ ‬والقادة‭ ‬والمعممون‭ ‬والسياسيون‭ ‬الإيرانيون‭ ‬ما‭ ‬شاءوا‭ ‬من‭ ‬المفردات‭ ‬والتصريحات‭ ‬النارية‭ ‬المستفزة‭ ‬التي‭ ‬انتقصت‭ ‬من‭ ‬العرب‭ ‬وبلدانهم‭ ‬ووجودهم‭ ‬وتاريخهم‭ ‬وسيادتهم‭ ‬طوال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ […]

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