2023/01/09 | 02:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيفين‭ ‬الكيلاني‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭):‬لن‭ ‬تقام‭ ‬أمسية‭ ‬عن‭ ‬الشعراوي‭ ‬في‭ ‬المسرح‭ ‬القومي القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة في‭ ‬أول‭ ‬تعليق‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬الأنباء‭ ‬التي‭ ‬ترددت‭ ‬عن‭ ‬عرض‭ ‬أمسية‭ ‬عن‭ ‬الشيخ‭ ‬الشعراوي‭ ‬على‭ ‬المسرح‭ ‬القومي‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬نفت‭ ‬نيفين‭ ‬الكيلاني‭ ‬وزيرة‭ ‬الثقافة‭ ‬المصرية‭ ‬تلك‭ ‬الأنباء‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬يعدو‭ ‬عن‭ ‬اقتراح‭ ‬من‭ ‬مدير‭ ‬المسرح‭ ‬القومي‭ ‬بعرض‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقسام‭ ‬بين‭ ‬الرئاسة والوزارة‭ ‬حول‭ ‬أبرز‭ ‬علماء‭ ‬مصر في‭ ‬القرن‭ ‬العشرين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقسام‭ ‬بين‭ ‬الرئاسة والوزارة‭ ‬حول‭ ‬أبرز‭ ‬علماء‭ ‬مصر في‭ ‬القرن‭ ‬العشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).