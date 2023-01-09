2023/01/09 | 02:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نيفين الكيلاني لـ (الزمان):لن تقام أمسية عن الشعراوي في المسرح القومي القاهرة -مصطفى عمارة في أول تعليق لها على الأنباء التي ترددت عن عرض أمسية عن الشيخ الشعراوي على المسرح القومي خلال شهر رمضان نفت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية تلك الأنباء مؤكدة أن الأمر كان لا يعدو عن اقتراح من مدير المسرح القومي بعرض […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقسام بين الرئاسة والوزارة حول أبرز علماء مصر في القرن العشرين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقسام بين الرئاسة والوزارة حول أبرز علماء مصر في القرن العشرين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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