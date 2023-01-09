2023/01/09 | 02:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 يناير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الاحد 01/08/2023.عضو لجنة الخدمات...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: جهات تؤخر انجاز القطار المعلق..



والمجسرات بحالة “بائسة” أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ساعة المسلة: جهات تؤخر انجاز القطار المعلق.. والمجسرات بحالة “بائسة”) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ساعة المسلة: جهات تؤخر انجاز القطار المعلق.. والمجسرات بحالة “بائسة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).