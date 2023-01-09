2023/01/09 | 02:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 9 يناير، 2023 بغداد/المسلة: عقيل الطائي الوزرات مؤسسات حكومية ماذا تفعل بالدولار الذي تشتريه من...

ظهرت المقالة قرار البنك المركزي بيع الدولار للوزارات! أولاً على المسلة.

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