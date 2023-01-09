بعد تصريحات لو غريت.. مبابي يدافع عن زيدان ووزيرة الرياضة تطالب بالاعتذار

2023/01/09 | 02:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهى عقد ديشان بعد كأس العالم في قطر حيث خسرت فرنسا حاملة اللقب أمام الأرجنتين بركلات الترجيح بعد نهائي مثير في 18 ديسمبر الفائت.

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