الإخوان المسلمون.. لحظة السؤال الكبير 

2023/01/09 | 04:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلى جانب ذلك، فإن الجماعة السياسية والإيديولوجية الأوسع انتشارا والأقدم عمرا والأكثر حيوية في تاريخ منطقتنا، ستكون قد أنجزت دورة حياة سياسية كاملة، طالت لثلاثة أرباع قرن

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