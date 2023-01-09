إدانات دولية لاقتحام المؤسسات الديمقراطية في البرازيل

2023/01/09 | 05:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار اقتحام مئات من مناصري الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو الأحد مقار الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي في برازيليا، بعد أسبوع على تنصيب لويز إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبلاد مواقف دولية منددة بـ"الهجمة على الديمقراطية".

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