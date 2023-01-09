استقرار الدولار مع تقييم المستثمرين مسار رفع أسعار الفائدة

2023/01/09 | 06:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقر سعر الدولار، الاثنين، بعد أن استوعب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية التي صدرت الأسبوع الماضي وأثارت آمالا بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

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