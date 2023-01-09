بعد البصرة.. إعلان بشأن دولة الاستضافة لبطولة كأس الخليج 26

2023/01/09 | 07:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انطلاق بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها الخامسة والعشرين في مدينة البصرة العراقية، قبل أيام، صدر قرار جديد بشأن دولة الاستضافة للبطولة المقبلة بنسختها السادسة والعشرين.

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