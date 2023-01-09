الشركة الدولية القابضة.. صحيفة تكشف قصة

2023/01/09 | 08:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت الشركة العالمية القابضة (IHC)، خلال عام 2019، غير معروفة، وتعمل في مجالات مزارع الأسماك والأغذية والعقارات.فقبل ثلاث سنوات، كان عدد موظفيها 40 شخصا فقط.

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