النزاهة: استقدام مستشار وزارة النفط بتهمة هدر المال العام

2023/01/09 | 09:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ مستشار وزارة النفط؛ بتهمةٍ تتعلَّق بإحداث الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها. وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّرت استقدام مستشار وزارة النفط لشؤون التسويق والاستراتيجيَّات في مركز الوزارة، في موضوع التأخير في تحميل النفط الخام المُصدَّر من شركة تسويق النفط (سومو)".

واضافت، "ترتَّب على ذلك قيام الشركة بدفع غرامةٍ تأخيريَّةٍ ماليَّةٍ إلى الشركات المُتعاقد معها؛ جرَّاء التأخير الحاصل في عمليَّة تحميل النفط الخام من موانئ التصدير بين عامي 2016 و2017".وأوضحت إنَّ "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، أصدرت أمر الاستقدام بحقِّ المُتَّهم، وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".

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