ارتفاع اسعار النفط.. برنت يقترب من الـ 80 دولاراً للبرميل

2023/01/09 | 09:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

شهدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، ارتفاعا بعد يوم من تدفق المسافرين إلى الصين عقب إعادة فتح الحدود، مما أدى إلى رفع توقعات الطلب على الوقود وإحداث توازن جزئي مع المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو 0.7 في المائة إلى 79.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:14 بتوقيت جرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.23 دولار للبرميل بزيادة 46 سنتا أو 0.6 في المائة.وتعزز الآمال بحدوث زيادات أقل حدة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأسواق المالية وتؤدي إلى تراجع الدولار.

ويؤدي تراجع الدولار إلى جعل السلع المقومة بالدولار في متناول المستثمرين حائزي العملات الأخرى بحسب رويترز.

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