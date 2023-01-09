2023/01/09 | 09:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ذكر تقرير صحفي أن نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينتهي عقده مع ناديه الحالي في 30 يونيو المقبل على رادار الهلال السعودي.ووفقا لموقع “كووورة” فإن إدارة الزعيم عازمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عرض سعودي ‘ضخم’ لاستقدام ميسي المركز الخبري الوطني.

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