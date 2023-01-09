الداخلية المصرية: القبض على شخص ذبح زوجته.. وتحرير بناته بعد تهديده بقتلهن

2023/01/09 | 09:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على شخص قتل زوجته وهدد بقتل بناته الثلاث، قبل ان تتمكن قوات الأمن من تحريرهن، فيما ذكرت وسائل إعلام مصرية بأنه التقط صور "سيلفي" مع جثة زوجته وأرسلها لأهلها.

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