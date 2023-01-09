2023/01/09 | 09:52 - المصدر: المورد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تايوان: رصدنا اقتراب 57 طائرة حربية صينية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/09 | 09:52.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تايوان: رصدنا اقتراب 57 طائرة حربية صينية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تايوان: رصدنا اقتراب 57 طائرة حربية صينية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تايوان: رصدنا اقتراب 57 طائرة حربية صينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).