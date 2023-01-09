العراق: مليارات غسيل الأموال تختفي في العقارات

2023/01/09 | 09:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث تقرير آسيوي عن ارتفاع ملحوظ

بأسعار المنازل في العراق، مؤكداً أن

شراء العقارات أصبح قناة لغسيل الأموال.

وذكر تقرير لموقع (فيتنام نت) تابعته

(المدى)، إن “يوسف أحمد عامل اتصالات،

متزوج وله ولد عمره

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