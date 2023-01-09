2023/01/09 | 09:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دولة الإمارات عن تعيينات رئاسية جديدة لمسؤولين بمناصب أمنية وعسكرية في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تعيين المزروعي في رئاسة الأركان.. مرسوم إماراتي جديد بشأن "الأمن الوطني") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تعيين المزروعي في رئاسة الأركان.. مرسوم إماراتي جديد بشأن "الأمن الوطني") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).